Presieduto dal Vice Presidente Gianluca Cefaratti è tornato a riunirsi nella mattinata, in modalità telematica, il Tavolo permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale con finalità informative in merito all’emergenza sanitaria da Covid 19.

Sul emergenza Covid i Consiglieri regionali presenti hanno audito il Presidente della Regione, Donato Toma, il Direttore dell’ASREM Oreste Florenzano e il Direttore del Dipartimento III – Governo del territorio- della Giunta regionale, che dirige anche il Servizio di Protezione civile regionale Manuele Brasiello.

Il Presidente Toma, il Direttore Florenzano e il Direttore Brasiello, nei loro interventi, hanno fatto il punto sulla situazione dell’emergenza in Molise, con particolare attenzione all’operatività delle strutture sanitarie, sociali e di protezione civile territoriali, all’impegno del personale in esse impiegato a vario titolo e all’utilizzo di attrezzature sanitarie e materiale di prevenzione-sicurezza utilizzato (o posto a disposizione) per affrontare le diverse problematiche riscontrate nelle varie aree della regione.

I Consiglieri Calenda, Manzo, Greco, Fanelli, Primiani e l’Assessore Marone hanno rivolto domande ai responsabili delle istituzioni audite, offrendo alla loro riflessione anche suggerimenti e contributi raccolti sul territorio.