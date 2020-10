“Al Comune di Venafro è stato attribuito il contributo di euro 392.630 per il periodo (28 giorni, dal 21 marzo al 19 aprile) in cui è stato zona rossa. A comunicarlo è il sindaco Alfredo Ricci.

Ognuno di noi ricorda l’ansia , la preoccupazione, la paura di quei momenti, le difficoltà vissute in quelle settimane , ma anche la grande serietà e responsabilità con cui la nostra comunità ha saputo affrontare quella difficile fase.

Oggi finalmente ci viene riconosciuto tutto questo. E avviene in giorni in cui abbiamo bisogno ancora una volta di forza e coraggio, ma soprattutto di serietà e responsabilità per affrontare questo nuovo difficile momento dell’emergenza in corso. Sapremo essere anche adesso una grande comunità. Forza Venafro!”