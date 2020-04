Dal primo bollettino Asrem della giornata di oggi, lunedì 13 aprile, non emergono nuovi casi positivi al Covid rispetto a ieri. Il numero dei contagiati resta fermo a quota 257. I tamponi processati sono 2486 di cui 2229 negativi. Sono 21 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 4 quelli in terapia intensiva, nessuno in quella sub intensiva. Il numero delle vittime sale a 15. Sono stati solo 14 tamponi processati nella giornata odierna.

