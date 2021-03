A comunicarlo è il sindaco del Comune frentano Pino Puchetti.

“Cari concittadini anche la seconda edizione dello screening gratuito è stato un vero successo. Grazie all’ottimo lavoro di tutte le associazioni di volontariato coinvolte altri 550 larinesi hanno potuto effettuare il test rapido antigenico.

Nelle due edizioni, dunque, quasi 1700 larinesi, un quarto della popolazione residente, si è sottoposta al test e solo 4 cittadini complessivamente sono risultati positivi. Mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente la Fruttagel Molise e la Fondazione Michelino Trivisonno per il contributo economico concesso che unito ai fondi comunali ci ha permesso di acquistare i tamponi utilizzati.

Grazie al dottor Bruno Petrecca e alla dottoressa Giovina Vincelli che anche ieri hanno garantito con la loro presenza la lettura immediata dei risultati. Grazie alla Cives-Infermieri per l’emergenza nella persona di Marco Ricci. Grazie alle donne e agli uomini della Misericordia, dell’Anpana, della Croce Rossa Italiana, della Pro Loco e della Val Trigno Molise per l’importante contributo dato all’intero screening a dimostrazione ancora una volta di come la sinergia tra le varie associazioni è un’arma vincente.

Grazie ai miei concittadini che hanno partecipato.

A Larino attualmente ci sono 18 soggetti ancora positivi. Restano le chiusure imposte dalla zona rossa, ma dopo settimane difficili credo che possiamo tirare un sospiro di sollievo. Non abbassiamo la guardia proprio ora. E speriamo tutti di poter presto ricevere la nostra dose di vaccino, indispensabile a ridurre al minimo le possibilità di contrarre il virus“.