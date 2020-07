Il dirigente medico del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, si augura che si affronti quanto prima il problema che riguarderà il pazienti positivi asintomatici.

Scrive Pastore in un post su Facebook

Vorrei porre una questione generale rispetto al Covid 19. Cominciamo a vedere casi di persone positive al tampone Covid 19 ma asintomatiche, che si presentano in ospedale per altre patologie. Se è una patologia urgente è previsto un percorso specifico, ma se la patologia non è urgente allora non abbiamo alcun percorso per questi pazienti.Mi spiego meglio. Può presentarsi un paziente positivo asintomatico con patologia ortopedica, chirurgica, cardiologica o medica che non è urgente ma che, in assenza di trattamento, a vrà un peggioramento del suo stato di salute. Fino ad ora non è previsto alcun percorso specifico per questi pazienti. Si spera che questo problema venga affrontato prima che si determini una nuova emergenza. Il buon senso ci dice che sarebbe necessario una struttura per questi pazienti, non acuti e senza sintomatologia Covid ma con tampone positivo.