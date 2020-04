I primi 20 tamponi effettuati, nella giornata di ieri, sugli operatori del Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia sono risultati negativi. Tamponi necessari dopo aver appurato il contagio di un medico del Pronto Soccorso. Oggi sono stati processati i restati 16 tamponi che, fortunatamente, 35 sono risultati negativi, ma 1 è risultato positivo. Si tratta di un operatore sanitario che lavora nella struttura ospedaliera del ‘Veneziale’ ma residente a Venafro. Sono in corso accertamenti per verificare se l’operatore è entrato in contatto con pazienti nei giorni scorsi. L’uomo, asintomatico, è stato posto subito in quarantena