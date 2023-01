Con una circolare datata 31 dicembre il ministero della Salute ha aggiornato le regole per l’isolamento dei positivi al Covid per il 2023

Da ieri, 1 gennaio 2023, il ministero della Salute ha aggiornato le regole per la gestione dei casi Covid: per gli asintomatici l’isolamento può terminare dopo 5 giorni a prescindere dall’effettuazione del test. In precedenza, lo scorso 31 agosto, la circolare dell’ex ministro della Salute Speranza aveva portato da 7 a 5 i giorni richiesti per l’isolamento, con l’obbligo di un test finale.

Ridotta per il nuovo anno anche la durata del regime di autosorveglianza per chi è entrato in contatto con persone positive: non più 10 giorni ma 5, sempre con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in caso di assembramenti.

Il governo prende precauzioni per i passeggeri dei voli dalla Cina, introducendo l’obbligo di tampone per chi arriva dal Paese asiatico. Ma allo stesso tempo, come aveva annunciato, allenta le norme anti Covid in vigore in Italia. La modifica è arrivata con una circolare inviata alle Regioni, datata 31 dicembre.