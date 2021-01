Una notizia che ha scosso tutta la comunità isernina per la giovane età della vittima. Il 44enne, era già affetto da patologie pregresse da tempo e, il Covid, non ha fatto altro che aggravare il suo stato di salute portandolo alla morte. L’uomo, molto conosciuto in città, era ricoverato presso il ‘Cardarelli’ di Campobasso. Si tratta della più giovane vittima di Isernia, contagiata dal Covid.