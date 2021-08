Ha lottato fino all’ultimo ma alla fine si è arresa alla battaglia contro il Covid. È deceduta nella notte la 36enne di Guglionesi, Giada Morini, che era ricoverata dallo scorso 17 luglio al Cardarelli, trasferita poi in terapia intensiva dopo alcuni giorni. La giovane donna, che soffriva di una patologia di asma, era sposata e madre di tre figli, di cui due minorenni. Secondo prime informazioni raccolte in paese, era casalinga e contribuiva al sostentamento familiare con lavori occasioni. Giada non era vaccinata. Era stata contagiata nell’ambito del vasto cluster che era nato a Guglionesi proprio a luglio soprattutto fra diversi adolescenti e che si era poi allargato ad alcuni familiari e altri residenti. La comunità del paese è sotto shock. È una delle vittime più giovani in Molise, la 495esima ufficiale in regione da inizio pandemia. “E’ un giorno estremamente triste – commenta il sindaco Mario Bellotti – L’amministrazione e la comunità si stringono intorno alla famiglia. Faremo tutto il necessario per assistere e aiutare i figli“