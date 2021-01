Il presidente OMCEO Carolina De Vincenzo e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Domenico Coloccia scrivono alla Regione e all’ASReM.

“Come ampiamente e più volte concordato, abbiamo provveduto, in data 19/01/2021, a inviare un primo elenco di medici e odontoiatri libero professionisti che si sono registrati sul sito dell’OMCeO di Campobasso, per essere vaccinati contro il Covid-19 e stiamo per inviarne un secondo.

Abbiamo altresì già inviato, sempre su richiesta regionale, i nominativi di colleghi che si sono resi disponibili, volontariamente e gratuitamente, ad aderire alla campagna vaccinale come medici iniettori.

Cogliamo l’occasione per rappresentare la necessità di estendere la vaccinazione anche a tutto il personale di studio, analogamente a quanto avvenuto per le strutture sanitarie, nel tentativo di rendere le stesse Covid-free.

Siamo quindi cortesemente a chiedere sollecite notizie sul calendario vaccinale di questi colleghi. Infatti riceviamo quotidiane pressanti richieste in tal senso, più che comprensibili, da parte di chi giornalmente è a stretto contatto con centinaia di pazienti, in molti casi sopperendo alle carenze del SSR per difficoltà di accesso ai servizi.

Crediamo che la classe medica e odontoiatrica, che ha pagato un prezzo altissimo a questa pandemia, meriti un adeguato riconoscimento e una sollecita e definitiva risposta a questa richiesta“.