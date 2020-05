Il Consigliere comunale capogruppo di “Alleanza per il Futuro”, Giovancarmine Mancini, interviene sulla vicenda contagi che sta interessando la comunità rom.

Scrive Mancini

“Amici miei, non vorrei creare allarmismi, ma vivendo la mia città e la mia regione in prima linea e avendo notizie fondate e preoccupanti, mi corre l’obbligo di utilizzare questo spazio per chiedere a viva voce, a differenza di altre flebi, deboli e servizievoli, che vengano sottoposti a tampone i Rom e i loro familiari residenti ad Isernia che avendo avuto contatto con i Rom di Campobasso possono essere positivi al Covid-19. Prioritariamente quelli che, sembra, già ne presentano la sintomatologia. Mi sto attivando come sempre anche utilizzando altri mezzi. Per rivestire ruoli pubblici bisogna esserne capaci. Non basta fare i lecchini ed essere designati”.