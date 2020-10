Dal rapporto settimanale dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) emerge una situazione molto grave sul territorio italiano. In Italia l’epidemia è in “rapido peggioramento”, si va verso uno scenario di tipo 4 (lockdown).

“Sono necessarie misure – scrivono Iss e Ministero – che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l’attuazione delle altre misure già previste nel documento”.

In Molise casi in aumento in entrambi flussi. Rt sopra due. In aumento i focolai attivi e in diminuzione il numero di casi fuori catene di trasmissione. In aumento i tassi di occupazione in terapia intensiva (+3%) e aree mediche (+3%). La probabilità di raggiungere la soglia critica di occupazione in aree mediche nei prossimi 30gg è superiore al 50%.

Situazione critica in 11 Regioni e PA. Iss e Ministero pertanto confermano “una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con criticità in numerose Regioni italiane. Nella settimana di monitoraggio, 11 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) sono da considerare a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-CoV-2 (anche se Abruzzo, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta e Veneto sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale in quanto non valutabili in modo attendibile perché la completezza del dato di sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione) e 8 (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Bolzano, Trento e Umbria) sono classificate a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese.

A rischio tenuta ospedali. Inoltre questa settimana, per la prima volta, una Regione (la Valle d’Aosta col 59%) ha superato la soglia critica di occupazione in aree mediche (40%)”. Inoltre, esiste un’alta probabilità che 15 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Sicilia e Umbria) superino le soglie critiche di terapia intensiva e aree mediche nel prossimo mese. Da notare però come i dati di Campania, Marche, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta “non sono stati considerati affidabili”.

Crescono focolai nelle scuole. Questa settimana sono in aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico (3,8% di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione).

Indice Rt per regione

Abruzzo: Rt 1.13

Basilicata: Rt 0.83

Calabria: Rt 1.84

Campania: Rt 1.29

Emilia Romagna: Rt 1.6

Friuli Venezia Giulia: Rt 1.47

Lazio: Rt 1.43

Liguria: Rt 1.35

Lombardia: Rt 2.01

Marche: Rt 1.35

Molise: Rt 2.1

Bolzano: Rt 1.92

Trento: Rt 1.56

Piemonte: Rt 1.99

Puglia: Rt 1.47

Sardegna: Rt 1.04

Sicilia: Rt 1.38

Toscana: Rt 1.19

Umbria: Rt 1.45

Valle d’Aosta 0.92

Veneto: 1.47