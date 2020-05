Oltre al Molise anche Lombardia, Liguria e Piemonte sarebbero a rischio. Il Messaggero spiega oggi che la cabina di regia formata da Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e rappresentanti delle regioni applicherà la valutazione dei 21 indicatori sviluppati nel decreto di Speranza. Le valutazioni, regione per regione, erano inizialmente attese per oggi ma è possibile che si aspetti un altro giorno, per avere più chiara la portata degli effetti delle riaperture del 4 maggio e solo dopo si decidano i prossimi passaggi del 18.

Se sulla base dei 21 indicatori che misurano andamento dei contagio, capacità di eseguire i tamponi e risposta sanitaria una regione dovesse risultare in affanno, allora potrebbero esserci delle conseguenze: richiudere tutto e limitare nuove aperture. Il Molise ha fatto scattare il campanello d’allarme nella lista dei 21 indicatori, a seguito del nuovo focolaio sviluppatosi a Campobasso. In questi giorni, dunque, il Molise sta vedendo aumentare i nuovi casi positivi a una velocità dieci volte più alta delle altre regioni. Raccontandola in questo modo, ovviamente, sembra che a Campobasso e Isernia debbano chiudere tutto, però va ricordato che si sta parlando di un focolaio ben conosciuto con 82 casi, sviluppatosi in una comunità ristretta che ha partecipato a un funerale di un cittadino rom; la Regione Molise dovrebbe essere in grado di dimostrare che può rapidamente rintracciare tutti i positivi.

Tra l’altro, su 401 casi totali, solo un paziente è in terapia intensiva e altri 9 negli altri reparti. Il Molise è però l’unica regione italiana che ieri ha visto aumentare il numero degli attualmente positivi, passati da 140 a 231, segnale anche questo che qui l’epidemia si sta accendendo ora, perché in tutti gli altri territori quel dato, che non tiene conto di guariti e deceduti, si sta riducendo. Con questi numeri il Molise rischia di ritrovarsi con un R-T (vale a dire l’indice di trasmissione del virus) alto, attorno a 1, cosa che non avviene ad esempio alla Lombardia, che si trova solo allo 0,53, perché paradossalmente 400 nuovi casi positivi al giorno quando si aggiungono a un totale di 83mila non aggravano quel valore.

Non resta che attendere per capire cosa accadrà nella nostra regione, ma una cosa è certa, un eventuale rinvio di una settimana o più, non sarebbe facile da digerire. Inoltre per molte attività non ci sarebbe più un futuro.