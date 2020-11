IL FORUM MOLISANO A DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DI QUALITA’ LANCIA UN APPELLO A TUTTI I SINDACI DEL MOLISE.

“Oggi siete chiamati ad assumervi gravi responsabilità per gestire la prevenzione Sanitaria dei vostri Comuni, in assenza di notizie certe e di strumenti necessari che avreste già dovuto ricevere dal Governo Nazionale e da quello Regionale.

Ci rivolgiamo a voi in quanto, con il vostro potere in materia (Primi Ufficiali Sanitari, responsabili della Sanità Comunale), potete avere accesso agli atti e potete accertare la veridicità delle notizie che ci vengono fornite dai responsabili regionali. Detta veridicità risulta essere più volte autocertificata ma messa continuamente in discussione da altre fonti.

A fronte delle notizie rassicuranti forniteci dal Governatore Toma e dal Direttore Generale della ASReM, riceviamo quotidianamente notizie da “radio fante”, ma anche dal giornalismo televisivo, che contrastano e di molto con quelle ufficiali.

Queste notizie debbono necessariamente essere verificate perché, se veritiere, richiederebbero delle prese di posizione ferme e di contrasto da parte vostra.

1) E’ vero che il pronto soccorso e l’astanteria dell’Ospedale San Timoteo di Termoli sono resi poco operativi perché intasati da ricoverati per Covid-19 non trasferibili all’Ospedale Cardarelli di Campobasso per la saturazione dei posti letto in malattie infettive?

2) E’ vero che il pronto soccorso di Isernia è diventato, in una sua porzione, un altro reparto per malati Covid-19 non essendo possibile trasferirli a Campobasso preso il reparto di malattie infettive?

3) E’ Vero che una paziente è deceduta per Covid 19 presso la RSA di Vinchiaturo , perché rifiutata dal reparto malattie infettive del Cardarelli che aveva saturato tutti i posti letto?

4) E’ vero che i tre ultimi decessi per Covid 19 sono avvenuti nel reparto malattie infettive e non in terapia intensiva perché non si era potuto trasferirli nella rianimazione ?v

5) E’ vero che anche nel Molise è iniziato un triage per cui vengono inviati in rianimazione solo quei pazienti dichiarati, per età, suscettibili di cure rianimative?

6) E’ vero che non è possibile ricoverare al Cardarelli pazienti gravi affetti da malattie infettive e contagiose che non siano Covid-19 ? Se si, dove mandare detti pazienti vista la mancanza di altri reparti simili nel Molise ?

7) E’ vero che di fatto sono stati sospesi ricoveri ospedalieri per pazienti affetti da patologie non Covid 19 anche se in condizioni gravi?

Interpreti dello sconcerto che circola tra la popolazione, chiediamo a voi, che ne avete la facoltà, di garantire la trasparenza dell’informazione, e quindi la certezza che i dati forniti siano attendibili“.