I consiglieri comunali di Isernia devolveranno i gettoni di presenza dell’ultima seduta consiliare. La somma confluirà nel fondo sociale in favore delle famiglie bisognose, che stanno attraversando un momento particolarmente difficile a causa dell’emergenza covid-19.

La decisione è stata presa durante la conferenza dei capigruppo e tutti i consiglieri si sono detti felici di donare i gettoni, fatta eccezione per uno di loro che ha dichiarato di voler elargire per proprio conto un importo a sé stante, nonché per quei consiglieri che, essendo stati assenti alla seduta in questione, potranno provvedere autonomamente in altro modo.

Con l’occasione, si chiarisce che alcuni consiglieri non avevano ancora autorizzato la devoluzione solo perché in attesa di essere ufficialmente informati della proposta nata in fase di conferenza dei capigruppo.