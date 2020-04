Anche il sorriso di uno studente può dare la forza per andare avanti. Ora potrà riprendere a studiare nonostante la chiusura della propria scuola a seguito del D.P.C.M. emesso per arginare il contagio da COVID-19.

Al tempo dell’e-learning, un alunno disabile della scuola primaria del piccolo centro molisano non poteva seguire le lezioni a distanza e la sua insegnante, premurosa e dedita all’attività didattica, decide di rivolgersi ai Carabinieri per chiedere la consegna a domicilio dei libri e dei compiti che aveva predisposto.

I Carabinieri della Stazione di Guardiaregia, che stanno continuando ad effettuare numerosi controlli sulle strade per far rispettare le direttive del governo e contenere la diffusione del Coronavirus, non hanno avuto alcuna esitazione e si sono subito adoperati, in un momento difficile ed emergenziale, per garantire il diritto allo studio anche al giovane alunno.

L’inaspettata visita ha irradiato un sorriso sul volto del ragazzo, tramutatosi in energia per i Carabinieri, impegnati in questo periodo anche per portare conforto e sollievo in situazioni di particolare disagio.

Sono tantissime le telefonate che pervengono al 112 del Comando Compagnia Carabinieri di Bojano, per segnalare qualche situazione particolare, per un consiglio, per “sfogare” il disagio che stanno vivendo, ma anche per esprimere gratitudine.