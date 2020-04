Quattro dei nove pazienti positivi al Covid ricoverati presso il nostro Istituto sono guariti. L’ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo.

Per gli altri cinque pazienti ricoverati, i valori di infezione riscontrati sono di molto inferiori, segno che le terapie hanno funzionato e stanno funzionando al meglio. A seguito del mancato trasferimento di questi pazienti presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, abbiamo operato autonomamente.

Confrontandosi anche con i colleghi dell’Ospedale Cotugno di Napoli, i nostri medici ed il personale sanitario hanno agito con impegno e professionalità per superare l’emergenza, attivando percorsi assistenziali COVID dedicati e protocolli terapeutici specifici e aggiornati, coerenti con le linee guida sanitarie emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

I pazienti guariti al Neuromed e quelli in via di miglioramento al Cardarelli dimostrano che, anche nell’emergenza, strutture pubbliche e private, medici, infermieri e Oss molisani raggiungono i livelli di eccellenza dei loro colleghi che stanno combattendo contro la pandemia in ogni angolo d’Italia permettendoci di guardare con fiducia e speranza al futuro.