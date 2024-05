Le indagini, partite a seguito di un esposto dei familiari della donna, hanno stabilito che non sussiste “nesso eziologico fra il contegno del commissario ad Acta Giustini e il decesso della paziente”.

“Nella sostanza – ha stabilito il giudice – Giustini aveva dei poteri di controllo di spesa che hanno interferito con sulla programmazione della situazione emergenziale pandemica, ma alcun potere egli aveva di interferire nei fatti oggetto di trattazione , concernenti un contagio accidentale ed incolpevole avvenuto all’interno dell’ospedale”. In sostanza, nel caso specifico, non figurano elementi di prova che dimostrino il mancato rispetto di protocolli e zone grigie. E dalle indagini non risulta che non ci sia stata una corretta sanificazione e gestione della organizzazione pandemica.

Da qui dunque la decisione di archiviare il caso. “Da quanto ci risulta – ha affermato in merito l’avvocato Leva – questo è l’ultimo procedimento che vede coinvolto il nostro assistito. E rappresenta la fine di un calvario giudiziario durato anni. È stato dimostrato che ha sempre agito secondo i dettami della legge e che le sue condotte non sono mai state penalmente rilevanti”.

redazione