L’Asrem non avrebbe riportato i dati nel bollettino serale di ieri.

“Abbiamo avuto un piccolo cluster – ha dichiarato il dg Asrem Oreste Florenzano – nel reparto di chirurgia che ha coinvolto 2 operatori e 3 pazienti. Lo abbiamo scoperto grazie ai controlli e al monitoraggio che facciamo di continuo attraverso i tamponi. Le persone coinvolte sono state poste in isolamento, sono asintomatiche e pertanto la situazione è sotto controllo”.

Dal Tgr Rai Molise abbiamo appreso che è stata presentata in Questura, a Campobasso, la denuncia del figlio di una donna ricoverata nel reparto di Chirurgia (dal 21 dicembre) per un versamento pleurico. Oggi la donna, 74 anni, è intubata in un letto di Terapia intensiva ed è positiva al virus. Il figlio vuole verificare se vi siano state negligenze.

Dal consueto bollettino Asrem emergano dati poco confortanti:

I tamponi processati nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio, sono 508.

2 i decessi: un 65enne di Petacciato, e un 75enne di Montenero di Bisaccia.

I guariti di oggi sono 149.

I nuovi positivi al Covid sono 82:

3 Acquaviva Collecroce, 1 Agnone, 1 Bagnoli del Trigno, 1 Baranello, 5 Bojano, 12 Campobasso, 1 Castelmauro, 1 Cercepiccola, 4 Civitacampomarano, 1 Colletorto, 3 Gambatesa, 9 Isernia, 1 Jelsi, 1 Macchiagodena, 1 Montagano, 1 Montaquila, 5 Montecilfone, 3 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Riccia, 2 Ripalimosani, 1 San Giuliano del Sannio, 3 Santa Croce di Magliano, 5 Sant’Elia a Pianisi, 1 Sessano del Molise, 1 Sesto Campano, 9 Termoli, 1 Trivento, 2 Venafro, 1 Vinchiaturo.