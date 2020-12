Il dg Asrem, Oreste Florenzano, interviene per sedare le polemiche che si sono scatenate sulla consegna futura dei vaccini anti-Covid in provincia di Isernia.

“In queste ore sta montando una assurda polemica. I vaccini arriveranno in Molise e saranno stoccati nei due centri hub previsti per garantire la conservazione a meno 75 gradi. I due hub son Termoli e Campobasso. Questo assolutamente non significa che i vaccini non verranno effettuati anche ad Isernia e provincia. I vaccini come è normale che sia verranno prelevati dalle celle ed utilizzati garantendo la conservazione della catena del freddo per la somministrazione (da -2 a – 8 gradi). Anche in questo caso stiamo assistendo ad un fenomeno di agitazione, peraltro alimentato dai social, che non trova riscontro nella realtà“.