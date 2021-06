RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Covid: Federmep, incertezze green pass frena ripresa matrimoni = (AGI) – Roma, 31 mag. – “Oggi sono riprese le feste di matrimonio nelle regioni bianche, ma finche’ non sara’ fatta chiarezza sul green pass sara’ una ripresa a rilento”. Lo ha detto la presidente di Federmep, Serena Ranieri, nel corso del webinar ‘Matrimoni, e’ vera ripartenza?’, aperto dall’intervento del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Ha osservato Ranieri: “Al di la’ dell’interpretazione della norma sull’obbligo del certificato nelle zone bianche, resta un altro enorme dubbio da risolvere: chi e’ convolato a nozze oggi o lo fara’ nei prossimi giorni non sa come gestire l’obbligo del green pass, non per sua volonta’, ma perche’ manca una disciplina esatta. Basta un’autocertificazione? Va mostrato e consegnata autecertificazione? E’ sufficiente detenerlo?”. E ha concluso: “Ringraziamo il presidente Fedriga per aver richiesto chiarimenti al governo. Chiarimenti che confidiamo arrivino al piu’ presto per permettere agli operatori del settore e agli sposi di pianificare con serenita’ l’evento”.

La zona bianca in Molise – dice Mauro Di Salvatore – ci dà la speranza di poter portare gioia nei cuori dei nostri sposi. Finalmente possiamo dire che ci si può sposare in Molise e lo si può fare in sicurezza rispettando sempre alcune regole. Ma possiamo iniziare a programmare.