Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento riguarda lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima.

Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/pro gs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent= 101&DB_NAME=l1200158&IdDeliber e=90965