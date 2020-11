Continua a salire il conto delle vittime provocate dal Covid in Molise. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, dobbiamo registrare altri tre decessi: un 63enne di Campobasso deceduto in terapia intensiva, un 86enne di Termoli e una 91enne di Capracotta, entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive. Sono 65 le vittime in Molise da inizio pandemia.