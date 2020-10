Per motivi precauzionali, il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, dopo aver sentito la Dirigente scolastica interessata, ha disposto per oggi pomeriggio, venerdì 23 ottobre, la specifica sanificazione di alcuni ambienti del Liceo “Vincenzo Cuoco”, anche nella considerazione che trattasi di locali liberi poiché attualmente destinati a studenti per i quali è stata attivata la didattica a distanza.