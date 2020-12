Con ordinanza n. 233/2020, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto l’isolamento obbligatorio per tutti gli ospiti e gli operatori del Centro socio educativo e assistenziale diurno e notturno “A.Fa.S.eV.”, con sede in località Coppolicchio.

L’isolamento obbligatorio dovrà avvenire presso la predetta sede, per 10 giorni a decorrere da 3 dicembre (fino al 12 dicembre) e comunque sino all’effettuazione dei tamponi di verifica, e salvo ulteriori disposizioni sanitarie impartite dall’Asrem, facendo obbligo al Presidente dell’associazione di disporre affinché gli ospiti e gli operatori risultati negativi al test del tampone per la ricerca del Covid-19 siano sistemati in locali separati rispetto alle persone contagiate.

Con la stessa ordinanza, fino a nuove disposizioni, è stato altresì vietato l’accesso di chiunque al Centro, ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all’assistenza degli ospiti.

L’ordinanza trova ragione nel fatto che gli esiti dei tamponi eseguiti, nei giorni scorsi, su ospiti e operatori della citata struttura hanno evidenziato alcuni contagi tra gli ospiti, nonché in 11 operatori su 15, anch’essi contagiati da virus Covid-19.