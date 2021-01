Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, inviata tutti alla cautela e a non abbassare la guardia contro la pandemia.

“Le notizie di oggi su un cluster all’ospedale Cardarelli confermano alcune criticità emerse nelle scorse settimane anche attraverso le relazioni presentate dai Nas a seguito delle loro ispezioni.

La situazione va trattata con grande attenzione e cautela e non sottostimata, così come il massimo impegno ora dovrà essere messo in campo per sviluppare la campagna di vaccinazione sul nostro intero territorio regionale.

La lotta alla pandemia è tutt’altro che qualcosa di superato, anzi, e i numeri degli ultimi giorni, riscontrati anche in centri più piccoli di Campobasso, dovrebbero concorrere a non farci abbassare la guardia“.

In questo video il punto della situazione