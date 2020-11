Controlli stringenti nelle aree maggiormente interessate, con particolare riguardo ai luoghi dove, normalmente, si registra notevole presenza di cittadini, quali centri commerciali, supermercati, parchi cittadini.

E’ la linea individuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto ieri, in videoconferenza, dal Prefetto Vincenzo Callea, per scongiurare il fenomeno dell’aggregazione e contenere al massimo la diffusione del contagio. Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni di Isernia, Venafro e Agnone, che hanno assicurato la massima collaborazione da parte delle Polizie Municipali nelle attività di controllo.

In tale contesto, sono state, quindi, impartite dal Prefetto precise direttive sulle modalità e sull’intensità dei controlli da svolgere per garantire, in particolare, il rispetto dei divieti di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sanitario, nonché dell’obbligo di indossare la mascherina – soprattutto in questa nuova fase di recrudescenza epidemiologica – con l’indicazione di intervenire con il massimo rigore in caso della loro violazione, applicando, nei confronti dei trasgressori, le sanzioni pecuniarie previste.

E’ stato deciso, inoltre, un rafforzamento dei controlli in prossimità delle scuole e presso le fermate del servizio di trasporto pubblico locale, nelle fasce orarie e nei punti ove si registra una più intensa concentrazione di utenti.