La giornata di oggi, venerdì 22 maggio, si chiude cinque nuovi casi positivi in Molise: 1 di Campobasso (cluster rom già noto), 1 di Campobasso (sempre cluster noto), 1 di Campobasso (rientrato da fuori regione), 1 di Portocannone (cluster noto) e 1 Montaquila (rientrato da fuori regione). Un motivo in più per non farci abbassare la guardia. Ma ci sono anche tredici guariti. Oggi sono stati processati 379 tamponi. Sono 9 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso e due in terapia intensiva. Il numero delle vittime è 22.