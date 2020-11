In arrivo medici specialisti dalla Campania per far fronte alla carenza di professionisti negli ospedali molisani e per le esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19. L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha stipulato due convenzioni della durata di un anno.

La prima con l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘San Giuseppe Moscati’ di Avellino che metterà a disposizione tre neurochirurghi. La seconda, con la Asl Napoli Nord 2, per specialisti in Anestesia e Rianimazione.

Quest’ultimo provvedimento è stato motivato in quanto “l’Asrem ha esperito nel corso dell’ultimo biennio diverse procedure concorsuali per il reperimento di personale medico sanitario, alcune delle quali infruttuose o non sufficienti a coprire il fabbisogno di personale necessario a coprire gli standard ospedalieri”. A riportare la notizia è l’Ansa.