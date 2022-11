Questi i temi del decreto legge approvato dal governo Meloni, che ha anche ratificato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri: https://bit.ly/3fjLpjR

Da oggi niente più obbligo vaccinale per i medici e per il personale sanitario. «Questo ci consente di recuperare 4 mila persone ora ferme in un sistema sotto-organico», ha detto la presidente del Consiglio.

«La lotta alla criminalità organizzata – ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia – era uno degli obiettivi del governo, e sono contenta che il decreto contenga una norma che va in questo senso, quella sull’ergastolo ostativo, una materia che ci sta a cuore». Per contrastare i rave party è previsto un nuovo reato per chi organizza un raduno con più di 50 persone che possa diventare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica, con pene da 3 a 6 anni.