Rispetto alla serata di ieri, il dato non ha subito ulteriori incrementi e rimane a 160 contagiati. Si spera che non subisca variazioni nell’arco della giornata. I tamponi processati sono 1222, di cui 1062 negativi. Sono 23 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 6 quelli in terapia intensiva, 2 in quella sub intensiva.

AGGIORNAMENTO DATI COVID- 19 alle ore 11,00