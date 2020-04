Rispetto giornata di ieri, il dato di oggi cresce portando il numero dei contagiati a 167. Nessuna frenata, purtroppo. I tamponi processati sono 1271, di cui 1104 negativi. Sono 21 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 6 quelli in terapia intensiva, 2 in quella sub intensiva. Il Numero delle vittime sale a 11. Una donna di 95 anni, di Cercemaggiore, è morta la scorsa notte presso il nosocomio del capoluogo di regione.

AGGIORNAMENTO DATI COVID-19 alle ore 18.00