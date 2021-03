Il Molise senza posti dopo un anno di pandemia. Anche “Skytg24” si occupa del disastro sanitario in Molise, con un lungo servizio, che riassume perfettamente la grave crisi sanitaria che stiamo vivendo. Un’emergenza che rischia di trasformarsi in uno tsunami se non si mettono in campo azioni efficaci, ma soprattutto, se non si procede a ritmi sostenuti con la campagna vaccinale.