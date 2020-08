Una sorta di protesta per quanto, si sostiene, sarebbe previsto dal protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole, ovvero l’isolamento e la sottrazione alle famiglie degli studenti con sintomatologia Covid.

Il testo del messaggio

“Il 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare i miei figli se dovessero presentare improvvisamente qualche linea di febbre. Nessun personale sanitario può prelevare i miei figli da scuola in mia assenza traumatizzandoli. Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo tipo di trattamento. Fino alla maggiore età io genitore sono l’unico tutore dei miei figli. Modificate queste direttive o i figli ce li teniamo a casa!!!!!copiate e incollate tutti!!i nostri figli non sono animali“.

Si tratta di una bufala che genera ulteriore paura e allarmismo ingiustificato, infatti, le linee guida per il ritorno in classe non prevedono nulla del genere. Il messaggio circola anche su WhatsApp Va detto con chiarezza che, il messaggio riportato su Facebook, non ha alcuna validità.