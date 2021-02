Dal bollettino Asrem di oggi, domenica 7 febbraio, emergono 84 nuovi positivi su 631 tamponi processati. Ci sono 5 nuovi decessi. Tra le vittime anche un 38enne di Campomarino, il molisano più giovane morto di Covid. I pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso in Malattie Infettive sono sono 71; in Terapia Intensiva sono 11, per un totale di 82 persone.

Gli 84 positivi:

2 Bojano, 1 Bonefro, 4 Campobasso, 14 Campomarino, 1 Capracotta, 7 Cercemaggiore, 1 Colletorto, 1 Frosolone, 1 Gildone, 5 Guglionesi, 1 Isernia, 1 Jelsi, 4 Larino, 7 Montemitro, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Montorio nei Frentani, 2 Rotello, 2 San Giuliano di Puglia, 6 San Martino in Pensilis, 1 San Massimo 3 Santa Croce di Magliano, 17 Termoli.