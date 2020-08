Dal bollettino Asrem di oggi, martedì 25 agosto, sono emersi 8 casi di contagio su 342 tamponi processati. Si tratta di tutti contagi di rientro da Croazia, Grecia, Pavia e Anzio: 2 a Campobasso (di cui uno ricoverato in malattie infettive), 1 a Ripalimosani, 1 a Ferrazzano, 2 a Isernia, 1 a Macchiagodena, e 1 a Montaquila. Nel bollettino non rientra l’anziana di Fornelli, risultata positiva, come annunciato dal sindaco Tedeschi con un comunicato. I positivi salgono a 64. I guariti sono fermi a 432, i decessi a 23. In isolamento ci sono 117 cittadini, nessuno in sorveglianza.