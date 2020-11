Numeri poco confortanti per la nostra regione nella giornata di oggi, lunedì 9 novembre, quelli forniti dal consueto bollettino Asrem. 48 nuovi positivi in Molise su 396 tamponi processati. Sono ben 51 i ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Quattro i decessi: 1 paziente di San Giorgio a Cremano, 1 di Castropignano, 1 Morrone del Sannio e 1 Capracotta. Tutti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Attualmente ci sono 812 guariti e 56 deceduti. Non si registrano né dimessi, né guariti.

I 48 nuovi positivi: 4 persone di Campobasso, 1 Campodipietra, 2 Campomarino, 1 Carovilli, 1 Carpinone, 1 Castellino del Biferno, 2 Colletorto, 3 Isernia, 5 Larino (casa circondariale), 3 Larino, 1 Macchia Valfortore, 1 Miranda, 1 Montecilfone, 1 Morrone del Sannio, 2 Oratino, 1 Pecetto Torinese, 4 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 2 Rotello, 10 Termoli e 1 Venafro.