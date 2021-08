Dopo un lungo periodo di video-conferenze e di meeting a distanza tenutisi sulle varie piattaforme on-line, finalmente- sia pure con tutte le cautele del caso -si può tornare pian pianino ad assistere ad eventi formativi in presenza. Ed allora il Gruppo Fratres -Donatori di Sangue di Campobasso ha organizzato un incontro su di una tematica attuale ed oltremodo interessante. L’appuntamento è per le ore 17:30 di venerdì 10 settembre 2021 a Campobasso,nei locali del Terzo Spazio in via Eugenio Cirese. Il relatore, dr Giulio Giordano, non ha bisogno di presentazioni, già oncoematologo all’I.E.O. di Milano e alla Cattolica di Campobasso da alcuni anni è dirigente medico nel reparto di medicina dell’ospedale A. Cardarelli di Campobasso. Persona di grande cultura non solo medica e professionista dalla profonda e spiccata sensibilità. Parlerà di “ Covid -19 tra paure, miti, false certezze ed evidenze scientifiche”.

A causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia l’accesso in sala subisce delle limitazioni, pertanto quanti fossero interessati a partecipare all’evento sono pregati di dare riscontro e confermare la propria presenza al recapito indicato in locandina.