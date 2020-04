Messaggio del presidente Donato Toma. “Mai come ora, occorre la massima attenzione. Il governatore è in continuo contatto con la task force per monitorare la situazione. La popolazione molisana si sta comportando bene, il Molise è la regione con meno contagi. Intanto, come annunciato in queste ore, la Regione ha varato diverse iniziative per lavoratori e imprese”.