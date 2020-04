Il primo bollettino Asrem della giornata di oggi, mercoledì 8 aprile, delle ore 11.00, conferma la stabilità del numero dei contagiati Covid in Molise. Nella notte sono stati processati altri tamponi che hanno dato esito negativo. Dunque, il numero degli infettati è di 224, fermo al dato di ieri.

I tamponi processati sono 1894, di cui 1670 negativi. Sono 21 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 4 quelli in terapia intensiva, 1 in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 13.

Dati COVID-19 alle ore 11,00