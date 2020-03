La conferma arriva dal sindaco Angelo Miniello con un post su Facebook.

Scrive il sindaco

“Ho approfondito con la persona di Mirabello risultata positiva al Coronavirus gli spostamenti degli ultimi giorni e vi confermo che non ha frequentato nessun locale pubblico in paese, cioè: poste, farmacia, supermercato, alimentari, tabacchino, comune. Non ha neanche fatto spesa al Todis. Ha sempre osservato tutte le norme adottate dallo Stato e dalla Regione e oggi, quando ha saputo di essere positivo/a, ha fornito all’Asrem tutte le informazioni necessarie a ricostruire la catena del contagio. A lui/lei va il pensiero e l’augurio di una pronta guarigione da parte mia, di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Mirabello!! Ce la farai!! Ce la faremo!”