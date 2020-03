Il Coronavirus fa la prima vittima in Molise, si tratta di un 82enne di Termoli deceduto nella mattinata di oggi. L’uomo era ricoverato nel centro hub dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Faceva parte del gruppo di persone rientrate dal Trentino a fine febbraio. Le sue condizioni si sono aggravate e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.