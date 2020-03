L’emergenza Coronavirus, richiede inevitabilmente, una collaborazione in ambito sanitario tra pubblico-privato. Il privato accreditato avrà un ruolo importante, mettendo a disposizioni altri posti letto per fronteggiare l’emergenza in corso.

Il Commissario Angelo Giustini, ha dato il via libera allo sblocco di risorse in favore del comparto pubblico allo scopo di coinvolgere anche i privati. In questo momento di grave difficoltà, dovuto al crescere dei contagi, il supporto delle strutture private si rende necessario. I prossimi giorni saranno un banco di prova importante per capire la solidità della partnership pubblico-privato in sanità e la maturità di tutti i soggetti coinvolti.

Disponibilità posti letto

– Gemelli Molise: Attivazione reparto Covid con 3 posti letto di Terapia Intensiva post operatoria e 10 in Malattie Infettive

– Neuromed: Attivazione reparto Covid con 4 posti di Terapia Intensiva

Strutture “No Covid”

– Villa Ester a Bojano: 15 posti letto riabilitazione “Cod. 56”, 16 posti letto in Medicina e 10 posti letto in Chirurgia Generale “Elezione classe E”

– Igea Medica Isernia: 25 posti letto riabilitazione “Cod. 56”, 10 posti letto riabilitazione “R1”

– Villa Maria Campobasso: 30 posti letto in Medicina con disponibilità sale operatorie per la chirurgia complessa

Il soccorso dei privati accreditati avrà un costo in base alla distinta rendicontazione delle prestazioni sanitarie, ovviamente. Con 126 nuovi posti letto a disposizioni, a questo punto, è da escludere il coinvolgimento del “SS Rosario” di Venafro e del “Vietri” di Larino, salvo un aggravarsi dell’emergenza in corso.