di Domenico Pio Abiuso

Grande gesto di solidarietà da parte del gruppo di volontariato “Rut e Noemi” che in questo momento d’emergenza per via del Coronavirus e per la mancanza di ausili protettivi, ha deciso di mettersi all’opera e regalare mascherine alla cittadinanza e alla postazione del 118 di Riccia che verranno usate dagli operatori sanitari mentre sono in sede.

A realizzare i preziosi oggetti che sono assemblate con materiali offerti (stoffe, elastici), oltre al direttivo del gruppo associativo, ci sono a lavoro circa 10 donne, tra mamme e nonne con la passione del cucito, che sono realizzate tutte in cotone, riutilizzabili più volte, sanificabili, lavabili in lavatrice e a mano che sono state sterilizzate ed imbustate rispettando tutte le norme igienico-sanitarie , impiegando, da parte dei volontari, tutte le protezioni individuali e disinfettando i piani di lavoro.

Dall’associazione fanno sapere, che al momento sono state prodotte circa 200 mascherine e 150 sono in elaborazione, ma a breve si riuscirà a coprire tutto il fabbisogno della popolazione e che ne verrà consegnata una per ogni nucleo familiare presente in paese. Tali presidi di protezione, verranno recapitati prioritariamente a chi presta assistenza agli anziani e alle attività commerciali. E’ bello vedere segni di questo tipo che evidenziano come l’unione ci fortifichi in questo periodo difficile per la nostra Nazione e per il mondo.