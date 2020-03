Cresce, seppur di poco, il numero dei contagiati in Molise. Con tre nuovi casi a Campobasso e uno a Campomarino, i positivi al Coronavirus arrivano a 125. La conferma arriva direttamente dall’Asrem. Con il cambio delle linee guida ministeriali, ora tamponi saranno effettuati anche su chi presenta un solo sintomo di Covid-19. Nota positiva, altri due pazienti sono stati dimessi dal reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso. In serata è previsto il consueto bollettino di fine giornata, con la speranza che i numeri rimangano questi. Nel frattempo si rinnova l’invito ai molisani a rimane in casa. Molto probabilmente ci sarà un prolungamento delle restrizioni oltre il 3 di aprile.

Aggiornamento

Altri 7 casi positivi (in provincia di Campobasso) sono stati riscontrati dai tamponi esaminati nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, che vanno ad aggiungersi ai 4 della mattinata.