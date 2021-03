Anche per la settimana in arrivo il Molise sarà in “zona arancione”.

La conferma arriva dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute.

Nell’ultima settimana il Molise ha mostrato un andamento positivo anche se non bisogna trascurare la pressione ospedaliera che rimane critica. Sono ancora infatti sopra soglia di saturazione i posti letto, soprattutto nelle terapie intensive regionali.

Il Molise dunque raccoglie i risultati delle norme restrittive adottate nelle ultime settimane, ma l’indice Rt ritorna a salire ed ora è a 1.17.