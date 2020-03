“Come noto a tutti nella G.U. n°85 del 30/3/2020 è stato pubblicato un nuovo DPCM che contiene misure di sostegno alle famiglie in maggiore difficoltà a causa delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia di Coronavirus.

Grazie a questo provvedimento il Comune di ISERNIA avrà a disposizione 148 mila euro che devono essere utilizzati a favore delle famiglie in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari. Già da ieri siamo al lavoro per poter arrivare nel più breve tempo possibile ad erogare questi buoni spesa e ieri mattina abbiamo avuto una riunione di coordinamento con gli uffici interessati al fine di predisporre gli atti ed i documenti necessari.

Stiamo predisponendo un modello di autocertificazione nel quale indicare tutti i dati necessari a poter valutare lo stato di bisogno dei richiedenti, quindi oltre i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, l’eventuale possesso di Partita IVA inerente ad attività sospese in forza dei DPCM emanati, l’eventuale beneficio del Reddito di Cittadinanza e di altre forme di aiuto già previste in quanto la priorità è dare aiuto a persone che in questo momento non hanno alcun beneficio. Naturalmente non chiederemo l’ISEE in quanto è un indicatore relativo agli anni scorsi e non fotografa la situazione determinatasi con l’emergenza in corso.

Allo stesso modo stiamo dando modo a tutte le attività commerciali di poter accettare i buoni spesa che verranno distribuiti predisponendo una convenzione con il Comune che dovrà rispettare gli obblighi di legge previsti dai contratti tra amministrazioni pubbliche ed attività commerciali così come previsto del provvedimento governativo. Appena pronti, troverete su tutti i nostri canali istituzionali e social i modelli di autocertificazione per poter richiedere i buoni spesa con le indicazioni relative alla consegna presso i nostri uffici.

Stiamo lavorando a pieno ritmo al fine di poter mettere quanto prima a disposizione dei cittadini le misure previste dal Governo a favore delle famiglie che oggi si trovano a vivere un momento particolarmente difficile”.