In relazione a informazioni diffuse dalla stampa e riguardanti una scheda riepilogativa contenente dati dell’Asrem con i contagi da Covid-19 registrati in Molise, il sindaco Giacomo d’Apollonio, giacché la scheda ha incluso due contagi per Isernia, puntualizza che tale indicazione è forviante giacché i casi in questione si riferiscono a due persone ricoverate presso l’istituto Neuromed di Pozzilli, luogo dove in realtà sono avvenuti i menzionati contagi. Pertanto, d’Apollonio ribadisce che, a tutt’oggi, nessun episodio di infezione da Coronavirus è stato accertato nel territorio del Comune di Isernia.