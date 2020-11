Anche dal bollettino Asrem di oggi, venerdì 13 novembre, non emergono segnali incoraggianti sul fronte Covid. Sono 121 nuovi positivi al Covid su 841 tamponi processati. Ci sono purtroppo anche 4 nuovi decessi che fanno salire il numero delle vittime, da inizio pandemia, a 66. I guariti sono 67, di cui 19 a Isernia e 10 a Campobasso. Sono 55 i pazienti ricoverati in Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva.

I casi positivi di oggi: 3 Agnone, 1 Baranello, 1 Bojano, 1 Calvi Ristorta, 17 Campobasso. 1 Campodipietra, 4 Campomarino, 2 Carovilli, 1 Castropignano, 4 Cercemaggiore, 3 Civitanova del Sannio, 1 Colletorto, 2 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Gambatesa, 1 Gildone, 2 Guglionesi, 11 Isernia, 3 Larino, 1 Macchia d’Isernia, 2 Miranda, 1 Montecilfone, 3 Monteroduni, 1 Morrone del Sannio, 1 Pesche, 8 Pescolanciano, 2 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 1 Pietrabbondante, 1 Pietracatella, 1 Portocannone, 4 Riccia, 1 Rotello, 1 San Felice del Molise, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 Santa Maria del Molise, 2 San’Agapito, 2 Sesto Campano, 1 Spinete, 18 Termoli, 3 Venafro, 4 Vinchiaturo.