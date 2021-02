Ancora un bollettino Asrem pessimo quello di oggi, martedì 23 febbraio, che non lascia tranquilli i molisani: 110 i nuovi casi positivi su 1210 tamponi processati: tre i decessi e 105 i guariti. Salgono a 343 le vittime in Molise da inizio pandemia. Sono 8 i pazienti Covid trasferiti in altre regioni con l’attivazione della Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario)

I nuovi contagi in Regione:

Agnone (23), Baranello (2), Belmonte del Sannio (2), Bojano (5), Campobasso (16), Campomarino (1), Capracotta (1), Castropignano (1), Colletorto (2), Fornelli (1), Fossalto (1), Frosolone (4), Guglionesi (4), Isernia (4), Jelsi (1), Macchia Val Fortore (1), Macchiagodena (2), Montelongo (1), Oratino (2), Petrella Tifernina (1), Rotello (2), San Giacomo degli Schiavoni (1), San Giuliano di Puglia (1), San Martino in Pensilis (4), Santa Croce di Magliano (8), Termoli (15), Venafro (2) e Vinchiaturo (1)